18 августа 2020 года православные чтят память мученика Евсигния. Также этот праздник получил народное название Евстигнея Житника.

Zavtra расскажет, что нельзя делать 18 августа, а также какие приметы и традиции стоит соблюдать в этот день.

День памяти мученика Евсигния

Евсигний жил в III в Антиохии, служил в войске во время правления Диоклетиана, Максимиана, Константина Великого и Констанция Хлора. Был собеседником святого мученика Василиска и описал его страдания перед смертью.

В старости вернулся в Антиохию, где и провел остаток жизни в молитве. При правлении Юлиана Отступника – гонителя христиан, Евсигний принял мученическую смерть.

Евстигней Житник

Этот день в народе также имеет название бессонник, луков день. В этот день было принято заканчивать сбор урожая, а сев озимых еще можно было продолжать. Принято было сеять ячмень в полнолуние, пока цветет калина, устраивать сбор «житной матки» и убирать лук.

В этот день удачей считалось найти стебель с 12 колосьями, который прозвали «житной маткой». Это сулило удачу и богатый урожай.

Вечер 18 августа традиционно проводили за семейным столом, ели свежий лук, заедали его хлебом и запивали квасом.

Приметы на 18 августа:

Какая погода на Житника – таким декабрь будет.

Эхо слышно на закате – к жаре.

Чайки купаются в воде – к ненастью.

Пиявки появились на дне реки – к жаре, а на поверхности – к дождю.

Прохладная погода и лягушки квакают – к потеплению.

Что нельзя делать 18 августа

Нельзя болтать попусту и ссориться.

Нельзя оставлять детей надолго одних без присмотра.

Нельзя ругаться и обсуждать кого-то за спиной.

Не рекомендуетсярешать деловые вопросы и заключать договоренности.

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