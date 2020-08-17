18 августа 2020 года православные чтят память мученика Евсигния. Также этот праздник получил народное название Евстигнея Житника.
Zavtra расскажет, что нельзя делать 18 августа, а также какие приметы и традиции стоит соблюдать в этот день.
День памяти мученика Евсигния
Евсигний жил в III в Антиохии, служил в войске во время правления Диоклетиана, Максимиана, Константина Великого и Констанция Хлора. Был собеседником святого мученика Василиска и описал его страдания перед смертью.
В старости вернулся в Антиохию, где и провел остаток жизни в молитве. При правлении Юлиана Отступника – гонителя христиан, Евсигний принял мученическую смерть.
Евстигней Житник
Этот день в народе также имеет название бессонник, луков день. В этот день было принято заканчивать сбор урожая, а сев озимых еще можно было продолжать. Принято было сеять ячмень в полнолуние, пока цветет калина, устраивать сбор «житной матки» и убирать лук.
В этот день удачей считалось найти стебель с 12 колосьями, который прозвали «житной маткой». Это сулило удачу и богатый урожай.
Вечер 18 августа традиционно проводили за семейным столом, ели свежий лук, заедали его хлебом и запивали квасом.
Приметы на 18 августа:
- Какая погода на Житника – таким декабрь будет.
- Эхо слышно на закате – к жаре.
- Чайки купаются в воде – к ненастью.
- Пиявки появились на дне реки – к жаре, а на поверхности – к дождю.
- Прохладная погода и лягушки квакают – к потеплению.
Что нельзя делать 18 августа
- Нельзя болтать попусту и ссориться.
- Нельзя оставлять детей надолго одних без присмотра.
- Нельзя ругаться и обсуждать кого-то за спиной.
- Не рекомендуетсярешать деловые вопросы и заключать договоренности.
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