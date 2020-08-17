На масштабных протестах в Беларуси, которые начались 9 августа — погибли по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает «Радио Свобода — Беларусь» со ссылкой на БелаПАН и образовательно-социальную общественную организацию «Зьвяно».

Также в больницах Беларуси еще семь участников протестов находились в критическом состоянии.

Отметим, правозащитники не называют имена всех погибших в ходе протеста.

Волонтеры после массовых избиений протестующих нашли 120 человек в больницах Минска и опросили 30 пострадавших с травмами разной степени тяжести. На момент выхода отчета власти подтвердили гибель только Александра Тарайковского.

По их словам, 25-летнему Александру Вихору, который умер в Гомеле, было отказано в медицинской помощи. В связи с этим не ведется расследование его смерти и отказано в судебно-медицинской экспертизе.

Также у правозащитников есть свидетельства людей, которые были госпитализированы со сломанными ребрами, руками, травмами глазниц и другими травмами, требующими немедленной медицинской помощи. Пострадавшие заявляют, что медицинская помощь была оказана только через 6-12 часов, некоторым — только после потери сознания.

А по словам главы Минздрава республики Владимира Караника, в ходе акций протеста в Беларуси погибло только два человека.

Как мы уже рассказывали ранее, главный конкурент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская готовит заявление, в котором объявит себя президентом.

Тем временем, в Беларуси возбудили уголовное дело против бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало.