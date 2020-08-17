Россия устала от войны на Донбассе, — такое заявление сделал руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

В интервью Сегодня он отметил, что слушает российского президента и министра иностранных дел и чувствует: «Они хотят, чтобы на Донбассе был мир».

Кравчук уверяет, «российские матери, чьи сыновья гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские».

При этом он подчеркнул, если Россия не готова будет уступить украинской стороне, Украина будет вынуждена отказаться от Минского процесса:

«Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят «нет»… Ну что ж, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности».

Он также заявил, что в Верховной Раде нет голосов для изменения Конституции Украины, как хочет Россия по Минским договоренностям в редакции 2015 года.

Ранее глава делегации ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук выступил против проведения выборов на Донбассе, пока Владимир Путин находится у власти.