Почти половина украинцев готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в случае, если она будет бесплатной.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного в начале августа 2020 года.

Так, при условии «бесплатной» прививки — ее согласны сделать 47% опрошенных украинцев, не согласны — 42% респондентов.

Среди причин отказа от прививки чаще всего озвучивали следующее — 33% считает, что это выдуманная эпидемия.

21% респондентов боится, что под видом прививки от коронавируса будет сделано что-то «иное».

20% придерживаются мнения, что вакцину от коронавируса нельзя проверить так быстро, и они опасаются, что она будет опасной; также 18% думают, что вакцину нельзя разработать так быстро, она не будет защищать от инфекции.

Киевский международный институт социологии провел опрос с 7 по 11 августа 2020 года КМИС среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Как мы уже рассказывали ранее, в Центре им. Гамалеи, где будут производить разработанную в России вакцину от коронавируса, не знают, когда и как ею успела вакцинироваться дочь Владимира Путина.

Тем временем, в Минздраве есть понимание, как начать производство вакцин в Украине, несмотря на то, что за годы независимости были уничтожены почти все необходимые для этого мощности.