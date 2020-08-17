Главный конкурент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская готовит заявление, в котором объявит себя президентом.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на слова пресс-секретаря Тихановской Анны Красулиной.

Издание пишет, что в штабе оппозиционного кандидата ожидают поддержки западных стран и признания Тихановской главой государства. Сторонники Тихановской отметили массовость мирных акций в городах Беларуси и подчеркнули, что жестокие разгоны силовиками протестующих «никогда не должны повториться».

Между тем 17 августа Тихановская записала новое обращение. В нем оппозиционный кандидат отметила, что у нее не было иллюзий относительно своей политической карьеры, но сейчас она готова стать национальным лидером.

А 16 августа в Минске прошла самая массовая акция протеста в истории современной Беларуси. Предварительно, на нее вышли не менее 200 тысяч человек. Одновременно с этим прошла первая акция в поддержку Лукашенко, СМИ писали, что на нее свозили бюджетников из регионов.