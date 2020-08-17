Президент США Дональд Трамп назвал своего главного конкурента на грядущих выборах президента. Им оказался не Джо Байден.

Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Мой самый серьезный соперник — это не Байден, а нечестная пресса», — заявил Трамп.

Трамп отметил, что ежедневно должен противостоять поддерживающим Байдена американским СМИ.

«Каждый день они бросают в меня «бомбы». Это делают нечестные журналисты», — заявил президент, добавив, что пока хорошо справляется.

Действующий президент США утверждает, что при этом «Байден даже не выходит из своего подвала, а СМИ все равно активно пишут о нем. Он даже не отвечает на вопросы журналистов».

Напомним, Дональда Трампа готовы поддержать только 41% респондентов, а его конкурента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена, готовы проголосовать 50% опрошенных.

Как мы уже рассказывали ранее, младший брат президента США Дональда Трампа, Роберт Трамп, умер после того, как попал в больницу в Нью-Йорке. Ему был 71 год.

Тем временем, президент США Дональд Трамп считает, что Россия не заинтересована в его переизбрании.