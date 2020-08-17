Ученые из Канады выяснили, что хлопковая одежда может защитить кожу от попадания на нее коронавирусной инфекции COVID-19.

К такому выводу пришли специалисты Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета, передают «Известия».

Так, при нанесении SARS-Cov-2 на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки, и его невозможно было обнаружить.

Они отмечают,что выбор одежды из хлопковой ткани может снизить вероятность заражения. Хлопок также является хорошим выбором для изготовления многоразовых масок.

Ученые повели исследования, в ходе которого поместили вирус на восемь разных материалов, среди которых нитриловые перчатки для медицинского осмотра, усиленные химически стойкие перчатки, респираторные маски N-95 и N-100, Tyvek (особый легкий и прочный нетканый материал), пластик, хлопок и нержавеющая сталь. Впоследствии за поведением SARS-CoV-2 следили в течение трех недель.

Так, на стопроцентном хлопке вирус распался в течение суток.

«Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно COVID-безопасной», – пояснил ученый.

Как мы уже рассказывали, в Украине за сутки, 16 августа, COVID-19 заболели 1 464 человек.

Тем временем, Владимир Зеленский обратился к общественности в с предупреждением о том, что страна находится на грани второй волны COVID-19.