Украина приняла решение отозвать своего посла Игоря Кизима из Беларуси для консультаций.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Zavtra.

«Как вы знаете, в минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных «вагнеровцев» в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси», — заявил Кулеба.

По мнению Кулебы, новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси.

«Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях». — говорится в заявлении.

В связи с этим Кулеба принял решение вызвать посла Украины в Беларуси для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности.

«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — подчеркнул министр.

Как мы уже рассказывали ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабные протесты в Беларуси могут затронуть и нашу страну.

Тем временем, в Беларусь, где продолжаются протесты против действующего президента Александра Лукашенко — 16 августа в Минске прошла самая массовая акция протеста в истории , — стягивают военную технику из России.