Украина инициировала декларацию ПАСЕ по оценке событий в Беларуси, в ней страна предлагает путь выхода из сложившейся в соседней стране ситуации.
Об этом у себя в Facebook сообщила глава Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько.
Она также утверждает, что декларацию поддержало большинство членов делегации Украины в ПАСЕ, также документ подписали иностранные партнеры Украины: главы делегаций Эстонии, Латвии, Литвы и Великобритании.
Белорусская декларация:
«Учитывая общие исторические и культурные истоки государственности стран европейского сообщества и установленные между государствами добрососедские отношения;
желая процветания и благосостояния демократическому белорусскому государству;
отмечая, что базовыми предпосылками для развития демократического общества является обеспечение прав человека, в частности права на свободу слова и свободу мирных собраний;
поддерживая стремление белорусского народа к свободному волеизъявлению на выборах и прозрачному и честному подсчету голосов;
сопереживая борьбе белорусского народа за свободу и демократию;
напоминая, что государственность и политическая независимость государств-членов Совета Европы ковалась через честные и демократические выборы, а также через реализацию гражданами свободы мирных собраний;
Мы, делегаты, нижеподписавшиеся:
- заявляем, что кампания по выборам президента Республики Беларусь, голосование 9 августа 2020 года и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободное волеизъявление белорусского народа;
- осуждаем применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах;
- призываем власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний;
- настаиваем на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса;
- будем приветствовать проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний;
- выражаем готовность фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров
- предостерегаем Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси».
Я ініціювала Білоруську декларацію – документ, де ми даємо оцінку подіям у сусідній країні і пропонуємо шлях виходу з…
Gepostet von Lisa Yasko am Sonntag, 16. August 2020
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