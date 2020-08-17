Украина инициировала декларацию ПАСЕ по оценке событий в Беларуси, в ней страна предлагает путь выхода из сложившейся в соседней стране ситуации.

Об этом у себя в Facebook сообщила глава Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько.

Она также утверждает, что декларацию поддержало большинство членов делегации Украины в ПАСЕ, также документ подписали иностранные партнеры Украины: главы делегаций Эстонии, Латвии, Литвы и Великобритании.

Белорусская декларация:

«Учитывая общие исторические и культурные истоки государственности стран европейского сообщества и установленные между государствами добрососедские отношения;

желая процветания и благосостояния демократическому белорусскому государству;

отмечая, что базовыми предпосылками для развития демократического общества является обеспечение прав человека, в частности права на свободу слова и свободу мирных собраний;

поддерживая стремление белорусского народа к свободному волеизъявлению на выборах и прозрачному и честному подсчету голосов;

сопереживая борьбе белорусского народа за свободу и демократию;

напоминая, что государственность и политическая независимость государств-членов Совета Европы ковалась через честные и демократические выборы, а также через реализацию гражданами свободы мирных собраний;

Мы, делегаты, нижеподписавшиеся:

заявляем, что кампания по выборам президента Республики Беларусь, голосование 9 августа 2020 года и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободное волеизъявление белорусского народа;

осуждаем применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах;

призываем власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний;

настаиваем на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса;

будем приветствовать проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний;

выражаем готовность фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров

предостерегаем Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси».

Я ініціювала Білоруську декларацію – документ, де ми даємо оцінку подіям у сусідній країні і пропонуємо шлях виходу з… Gepostet von Lisa Yasko am Sonntag, 16. August 2020

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