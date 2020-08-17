В Беларуси остановилсь все шахты Беларуськалия в связи со всеобщей забастовкой в стране.

Об этом сообщает TUT.BY.

«Руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика», — рассказал один из членов стачкома.

При этом, утром, 17 августа, руководство призвало сотрудников написать свои требования, но не останавливать производство.

«Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа!» — ответили сотрудники Беларуськалия.

Как сообщается, сотрудники почти единогласно они проголосовали за забастовку и начали формировать стачкомы.

Также сообщается об остановке всех печей на Белорусском металлургическом заводе.

«Работники БМЗ сообщают, что все три печи остановлены, из них слили металл, завод затих», — говорится в сообщении.

Как мы уже рассказывали, в Беларусь, где продолжаются протесты против действующего президента Александра Лукашенко — 16 августа в Минске прошла самая массовая акция протеста в истории , — стягивают военную технику из России.

А также, главный конкурент Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская готовит заявление, в котором объявит себя президентом.