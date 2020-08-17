В Броварах сожгли машину члена съемочной группы программы «Схемы». Инцидент прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, вспомнив при этом, как ему лично сжигали авто в 2014 году.

Соответствующий комментарий опубликован в Facebook.

«В декабре 2014-го неподалеку от Дворца «Украина» неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы «Схемы». Как президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне», — сказал он.

Напомним, журналист Михаил Ткач ранее сообщил, что 17 августа в Броварах сожгли автомобиль съемочной группы программы «Схемы»: «Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на «Киа Черато» — это «Короли дорог». Его уже посмотрели почти 700 000 зрителей на ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто «ночевало» возле дома где проживает водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?».

Напомним, один человек погиб в результате пожара, который произошел в Киеве 16 августа в доме по адресу Сулеймана Стальского, 28.