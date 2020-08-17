В Харькове и Ужгороде ужесточили карантин в связи с ухудшением эпидситуации в городах.

О введении ограничений сообщают 057.ua и Ужгородский горсовет.

Харьков попал в «желтую» зону карантина. Как сообщается, с 31 июля по 13 августа в городе выявили 1 561 случай инфицирования коронавирусом, что составляет 82,9% от заражений, зарегистрированных в Харьковской области.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 109,43. На рост количества больных повлияло несоблюдение горожанами требований адаптивного карантина, а также увеличение миграционных процессов и количества обследований.

С 17 августа в Харькове запрещается:

посещать учреждения социальной защиты, где находятся граждане преклонного возраста;

работать хостелам;

работать развлекательным заведениям и заведениям общепита после 24:00 и до 7:00;

проводить массовые мероприятия в ресторанах и кафе с участием более 20 человек;

работать спортивным залам и фитнес-центрами (кроме принимающих посетителей не более одного человека на 10 кв. м).

Кроме того, представители горсовета в ходе совместных рейдов с полицией, ГСЧС и Госпродпотребслужбой усилят контроль за соблюдением карантинных мер: масочного режима и безопасной дистанции, дезинфекции общественного транспорта и мест массового пребывания.

Ограничения будут действовать до переоценки эпидемической обстановки в Харькове.

В Ужгороде, который находится в «оранжевой» карантинной зоне, также усиливают противоэпидемические меры. В городн прекращены плановые госпитализации пациентов (ургентных больных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, беременных и новорожденных принимать в больницах по-прежнему будут). Все пациенты должны проходить тестирование на коронавирус.

А также руководителей коммунальных медучреждений обязали изучить потребность развертывания дополнительных коек на случай попадания в «красную» зону.

Как мы уже рассказывали ранее, при условии «бесплатной» прививки от коронавируса — ее согласны сделать 47% опрошенных украинцев, не согласны — 42% респондентов.

Также напоминаем, 17 августа в Украине начали действовать новые карантинные зоны. В частности, три города и пять районов отнесены к желтой зоне.