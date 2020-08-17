Один человек погиб в результате пожара, который произошел в Киеве 16 августа в доме по адресу Сулеймана Стальского, 28.

Подробности сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что пожарные за час потушили пожар в квартире.

«К месту происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место было установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на 6 этаже 9-этажного дома. Пожарные сразу же приступили к эвакуации людей и тушению пожара. В 19:56 пожар был локализован, а в 20:09 полностью ликвидирован. Во время тушения пожара, в квартире было обнаружено тело без признаков жизни, предварительно — квартиросъемщика», — сказано в сообщении.

Палає квартира у багатоквартирному будинку на Стальського, 28А. Рятувальники ДСНС вже на місці. Сподіваємося, що ніхто не равмується. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 16. August 2020

Ранее пожар произошел в одной из квартир высотки на улице Закревского. Сгорела квартира, в которой жители хранили много вещей на балконе. При пожаре погибла женщина, ее пытались спасти с балкона, но не успели, она сгорела заживо.