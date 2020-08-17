В Минске 16 августа прошла самая массовая акция протеста в истории современной Беларуси. Предварительно, на нее вышли не менее 200 тысяч человек. Одновременно с этим прошла первая акция в поддержку Лукашенко, СМИ писали, что на нее свозили бюджетников из регионов.

О том, как прошел очередной день в Минске, пишет Медуза.

Акция началась после обеда возле стелы «Минск — город-герой». С бело-красно-белыми флагами и плакатами пришла как молодежь, так и люди старшего возраста. Перед ними выступила Мария Колесникова — глава штаба Виктора Бабарико, участница «женского триумвирата» и соратница Светланы Тихановской. Она потребовала отставки Лукашенко.

Затем протестующие направились к Дому правительства, перекрыв проезжую часть проспекта Независимости — главной улицы Минска. Там перед ними повторно выступила Колесникова. Около 20:00 участники акции стали расходиться. Милиция не препятствовала протестам, но после сообщалось о задержании нескольких человек (МВД это отрицает).

Акция за Лукашенко

Tut.by сообщал, что на нее свозили бюджетников из регионов. Также сообщается, что за отказ угрожали увольнением или лишением места в общежитии. В этой акции участвовали премьер-министр Роман Головченко, спикер сената Наталья Кочанова, глава администрации президента Игорь Сергеенко. Перед митингующим выступил и сам Александр Лукашенко. Он заявил, что в 1990-е смог «отвести народ от пропасти». Также добавил, что на президентских выборах не могло быть «больше 80% фальсификаций».

«Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили!» — заявил Лукашенко присутствующим (на колени он не опустился).

В МВД, на митинге в его поддержку присутствовали 65 тысяч человек (независимая оценка говорит, что только 30 тысяч).

Протесты 16 августа прошли также в: Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Барановичах, Витебске, Бобруйске, Жлобине, Борисове, Пинске, Солигорске, Лиде, Полоцке.

Издание также напоминает, что Лукашенко уже второй раз за два дня созвонился с Путиным. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, которого связывают неформальные отношения с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, написал, что разговор Лукашенко и Путина длился больше 45 минут. После него Лукашенко заявил о готовности России оказать Беларуси «помощь по обеспечению безопасности» в случае внешней военной угрозы. 16 августа на трассе Москва — Минск зафиксировали передвижение некой техники, похожей на военную.

Члены парламентской фракции партии «Слуга народа» осудили проявление насилия со стороны белорусских властей.