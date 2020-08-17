Анонсирована новая встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата.

Как сообщил представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш, встреча запланирована на 28 августа.

Об этом сообщает Obozrevatel.

«Нормандская встреча на уровне глав внешнеполитических советников планируется на 28 августа», – рассказал Гармаш.

Участие в этом заседании с примет глава офиса президента Андрей Ермак со стороныы Украины, а со стороны РФ – заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

«Встреча политических советников – Это Ермак, Козак… Это еще интереснее мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии», – подчеркнул он.

Как мы сообщали ранее, Зеленский считает, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не будут прекращаться из-за протестов, которые охватили эту страну — заседания Трехсторонней контактной группы пройдут по запланированному режиму.

А также — бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин будет участвовать в работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.