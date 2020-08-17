Всемирная организация здравоохранения призвала власти стран мира больше не вводить карантин из-за коронавируса.

Заявление сделала главная эпидемиолог организации Мария Ван Керкхове, передает medikforum.

Так, по ее словам, во время начала пандемии COVID-19 ВОЗ активно призывала не «закрывать», пускать местных туристов во все страны и не провоцировать «неравенство».

Однако, границы все-таки закрыли, когда пандемия уже распространилась по всему миру, при этом ВОЗ признала правильность закрытия границ.

Затем месяцами эксперты ВОЗ уверяли, что медицинские маски здоровым людям не нужны, но ВОЗ опять посоветовала носить маски всем без исключения.

Также ВОЗ долгое время советовала закрываться на жесткий карантин.

Но сейчас Ван Керкхове заявила о недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19, поскольку экономические последствия карантина намного превосходят условный выигрыш в медицинском плане.

Ношения масок и соблюдения социальной дистанции вполне достаточно при этой пандемии, уверяют в ВОЗ.

Как мы уже рассказывали ранее, министерство здравоохранения обнародовало новый перечень карантинных зон для населенных пунктов Украины. В желтой зоне оказались сразу несколько мегаполисов: Харьков, Одесса и Киев.

В то же время, в Киеве не будут возвращаться к более жесткому карантину. Об этом свидетельствуют показатели распространения коронавирусной инфекции в столице.