Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабные протесты в Беларуси могут затронуть и нашу страну.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Zavtra.

Свое мнение он выразил входе совещания с руководителями разведывательных органов, руководителями силовых структур, а также председателями ряда ОГА.

На совещании детально проанализировали как внутриполитическая ситуация в самой республике, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие событий после выборов.

Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различными типами эскалации учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов.

Кроме того, на совещании проанализировали риски непосредственно для Украины, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации.

«По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, в Беларуси остановилсь все шахты Беларуськалия в связи со всеобщей забастовкой в стране.

А также, в Беларуси возбудили уголовное дело против бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало.