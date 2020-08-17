Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 18 августа и Яблочный Спас, который отмечают 19 августа — в Украину возвращается жара, а также дожди.

Соответствующий прогноз она дала у себя в Telegram.

По ее словам, температура воздуха 18 августа днем поднимется до 27-32 градусов. При этом в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Хвост атмосферного фронта зацепит дождями Черниговскую и Сумскую области.

При этом на западе пройдут сильные дожди с грозами, местами прогнозируют ливни и шквалы. Дожди обусловят немного более низкую температуру воздуха: 25-28 градусов.

Киев, по словам синоптика, остается в зоне влияния антициклона. 18 августа будет сухо и жарко, около 30 градусов.

«В дальнейшем жаркая погода будет преобладать, дожди и низкая температура воздуха наиболее вероятные в западной части Украины. В день Спаса будет жарко, на западе — грозовые дожди», — предупредила Диденко.

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на август, в большинстве областей без аномалий в плане температуры, осадки ожидаются в пределах нормы.