Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев соврал про состояние здоровья и инсульт у российского актера и виновника смертельного ДТП.

Так, в Telegram-канале «112» опубликовано фото выписного эпикриза, в котором указано, что медики Боткинской больницы диагностировали у артиста повторные транзиторные ишемические атаки — временное блокирование притока крови к части мозга.

«В динамике врачи обозначили, что очаговой неврологической симптоматики нет. Состояние Ефремова оценивается как удовлетворительное», – говорится в сообщении Telegram-канала.

А Эльман Пашаев ранее утверждал, что после недавно перенесенного инсульта у Ефремова развились серьезные нарушения речи и онемели конечности.

Но, как выяснилось, инсульта у Ефремова медики не обнаружили.

Напомним, что Михаилу Ефремову стало плохо 10 августа. Его сын Никита нашел артиста на полу в его квартире, при этом Ефремов не мог разговаривать.

Напомним, российскому актеру Михаилу Ефремову стало плохо во время судебного заседания по делу о смертельном ДТП.

Как мы рассказывали ранее, у российского актера Михаила Ефремова, который на прошлой неделе перенес инсульт, начались серьезные проблемы со здоровьем.