Известный голливудский актер Микки Рурка после смерти будет похоронен в селе Загорцы Хмельницкой области.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Гула.

Как сообщается, в Украину прилетел помощник актера Дмитрий Корнейчук, чтобы выбрать место на кладбище в Загорцах для Рурка.

«Як умру, то поховайте мене в Україні. Помните историю о Микки Рурке, который пожелал быть похороненным в маленьком украинском селе? Эту идею он не оставил! И его персональный ассистент Дмитрий Корнейчук прилетел из Лос-Анджелеса в Загорцы. Место для Микки выбрано!» – написал Гула.

В прошлом году 67-летний Микки Рурк заявил, что хочет быть похороненным в деревне, откуда родом его помощник.

Напомним, голливудская звезда прославился благодаря таким фильмам, как «Девять с половиной недель», «Дикая орхидея» и «Рестлер». Также он снялся в «Сердце ангела» и «Железном человеке 2».

Как мы уже рассказывали, известный американский актер и звезда «Кошмара на улице Вязов» Джон Саксон умер на 84-м году жизни, накануне своего дня рождения.

А российскому актеру Антону Пампушному на три года запретили въезд в Украину.