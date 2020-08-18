В Москве найден мертвым известный советский поэт-песенник, сценарист, родственник лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака — Борис Пургалин (настоящая фамилия – Пастернак). Ему было 84 года.

MK.Ru пишет, что тело Пургалина нашли около 6.45 часов утра на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре. Там мужчина находился на лечении. Палата, в которой лежал Пургалин, была на 8-м этаже, труп обнаружили на улице. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают официальную причину смерти поэта-песенника.

Кто такой Борис Пургалин

Родственник Бориса Пастернака. Псевдоним Пургалин появился во время его работы в музыкальной редакции на телевидении, так зрители не путали его с известным поэтом.

Борис Пургалин – автор популярного телешоу «Бенефис», автор текстов песен к фильму «Только в мюзик-холле». Сотрудничал с Владимиром Пресняковым, Анатолием Кальварским и другими композиторами. Наиболее известную его песню «Самовар» исполнял актер Николай Караченцов. Также Пургалин был автором сценариев телевизионных «Голубых огоньков».

Кроме того, Пургалин был автором многих песен Аллы Пугачевой (написал слова к композициям: «Волшебный фонарь», «Парад-алле», «Рыжий клоун», «Чудаки», «Кабриолет»).

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