Житель Беларуси продемонстрировал главному пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву свой половой орган в ответ на один из его вопросов.

Инцидент произошел в эфире СоловьевLive, пишет Zavtra.

Владимир Соловьев связался с «рабочим из Беларуси» (YouTube-канал ГарячіГарячіНовини пишет, что это был сотрудник БЕЛАЗа) и задал ему вопрос о настроении в коллективе. В ответ мужчина сообщил: «Сейчас покажу» и навел объектив камеры смартфона на половой орган.

Российский журналист Олег Кашин опубликовал в Facebook отрывок «без купюр».

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко наградил силовиков, причастных к силовому разгону мирных демонстрантов в Минске.

В Беларуси продолжаются протесты против действующего президента Александра Лукашенко. 17 августа ознаменовался двумя событиями — приездом главы государства на завод, где его освистали, и походом протестующих к изоляторам с требованием освободить задержанных.