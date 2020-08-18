Стоимость доллара США упала до двухлетнего минимума по отношению к основным валютам в мире.

Как сообщается, главные финансовые игроки искуственно обваливают доллар и укрепляют евро, пишет Reuters.

В то же время, на стоимость доллара влияет никая доходность и экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса в США.

В последний раз индекс доллара упал на 0,3% до 92,55/$ после падения до 92,46/$ – самого низкого уровня с июня 2018 года.

«Инвесторы предпочитали выражать свой негативный взгляд на доллар с помощью самой торгуемой валютной пары в мире – евро/доллар – подталкивая позиции по евро к новому рекордному максимуму за неделю», – сказано в материале.

По мнению главы отдела продаж хедж-фондов Mizuho Нила Джонса, слабость доллара еще не закончилась.

Он сказал, что все внимание было приковано к ключевому психологическому уровню – 1,20 доллара к евро, и европейскую валюту ожидает дальнейший рост, если этот уровень будет пробит.

«Есть много причин для падения доллара и еще больше для восстановления евро. Например, доллар мог ослабнуть из-за изменения политики Федеральной резервной системы США», – считает макро-стратег Societe Generale Кит Джукс.

Как мы уже рассказывали ранее, курс доллара временно укрепился, однако уже в скором времени ситуация на валютном рынке может резко развернуться.

Тем временем, экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале 2020 года.