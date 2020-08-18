Александр Лукашенко наградил силовиков, причастных к силовому разгону мирных демонстрантов в Минске.

Соответствующее распоряжение опубликовали в сети, пишет Zavtra.

Документ датирован 13 августа. Он предусматривает выдачу медали «За безупречную службу» І степени правоохранителям, которые примерно выполняли свои служебные обязанности. Сам указ Лукашенко занимает 25 страниц. В список награждаемых силовиков включили более 300 фамилий людей, причастных, в том числе, к жестоким разгонам мирных белорусских демонстрантов.

Отметим, в Беларуси не стихают протесты после президентских выборов. Вместе с акциями протеста объявляются забастовки на предприятиях. Одновременно с этим многие страны усомнились в демократичности выборов в Беларуси и, соответственно, легитимности очередного переизбрания Лукашенко (это будет уже шестой срок его президентства).

Украинский волонтер, член команды благотворительной организации «Восток SOS» Константин Реуцкий, который был задержан в Минске, рассказал об издевательствах в изоляторе Беларуси.

Вчера Лукашенко заявил, что допускает проведение новых президентских выборов в Беларуси при едином условии — после принятия на референдуме новой конституции.