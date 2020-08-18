Александр Лукашенко, действующий президент Беларуси, обвинил оппозицию в захвате власти в республике.

Он назвал представителей оппозиции «нацистами» и пригрозил «остудить некоторые горячие головы».

Именно так Лукашенко отреагировал на создание Координационного совета по передаче власти, передает «Белта».

«Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», – заявил он.

В Координационный совет якобы вошли «бывшие прикорытники, как они их называют – там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты», утверждает Лукашенко.

Также он отреагировал на предложение об освобождении СМИ от контроля со стороны государства и при этом вспомнил об Украине.

«То есть сегодня контроль государства – это плохо, не может быть. А вот некий координационный совет из каких-то шарлатанов будет создан, вот они будут контролировать СМИ. Ну, так было в Украине и других странах, вы это знаете»,- заявил он.

Как мы уже рассказывали ранее, Александр Лукашенко заявил, что допускает проведение новых президентских выборов в Беларуси при едином условии — после принятия на референдуме новой конституции.

В то же время, он наградил силовиков, причастных к силовому разгону мирных демонстрантов в Минске.