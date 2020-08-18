Ежегодно в августе православные отмечают три больших праздника — три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый.

Эти важные церковные праздники получили свое название в честь Спасителя Иисуса Христа.

Zavtra расскажет вам, когда и как правильно отметить три Спаса в 2020 году:

Когда отмечать Медовый спас:

Медовый Спас, или Первый Спас, Маковея, традиционно отмечается 14 августа. В этот день православные чествуют память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.

Также в этот день начинается Успенский пост. В народе праздник получил название «Медовый», так как считалось, что с этого дня пчелы больше не несут мед.

Считается, что мед, который собрали в этот день является целебным; в народе принято угощать друг друга медом, печь медовые коржики и пряники.

Когда отмечать Яблочный Спас:

Яблочный Спас, или Второй Спас, отмечается 19 августа. В этот день церковь празднует Преображение Иисуса Христа, когда Он явился в Божественном величии и славе трем ближайшим ученикам во время их молитвы.

На Яблочный Спас люди принято святить яблоки и другие фрукты, которые до этого времени нельзя было есть. В праздник принято угощать друг друга свежими яблоками и самыми разными блюдами из этого ароматного фрукта.

Когда отмечать Ореховый Спас:

Третий Спас, или Ореховый Спас, Хлебный Спас, отмечается 29 августа. В этот день церковь вспоминает перенесение Нерукотворного образа Спасителя.

Хлебным и Ореховым Спасом праздник в народе прозвали потому, что в этот день поспевала лещина, также пекли хлеб из зерна нового урожая, который освящали в храме и съедали всей семьей.