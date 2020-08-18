На оккупированном Донбассе в городе Славянск было обнаружено захоронение с неопознанными телами при расследовании гибели граждан в 2014 году в результате вооруженного конфликта.

Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел, передает Zavtra.

Согласно предварительным данным, останки принадлежат погибшим во время захвата Славянска незаконными вооруженными формированиями в 2014 году.

Образцы ДНК тел будут направлены в Киев для молекулярно-генетических экспертиз для установления личности погибших.

Захоронение находилось на территории кладбища в Славянске.

На раскопках тел присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста.

Как мы уже рассказывали ранее, 17 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений на Донбассе обстрелов не зафиксировано.

Тем временем, пророссийские боевики на Донбассе начали активно получать военную технику от РФ, несмотря на перемирие и режим полного прекращения огня.