Операцию с задержанием членов ЧВК «Вагнера» в Беларуси устроили украинские спецслужбы.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссыылкой на собеседников в Главном управлении разведки Минобороны и в СБУ. По их словам, операция была сорвана Офисом президента.

«По информации источников, ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора несколько месяцев планировали спецоперацию по ЧВК Вагнера. В ее рамках наемников наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. После этого они должны были вылететь в эту страну из Минска. Им уже даже купили билеты», — говорится в сообщении.

Во время первого этапа перелета из Беларуси в Турцию самолет якобы должен был экстренно сесть в украинском аэропортов, поскольку одному из пассажиров стало плохо. Эту роль должен был выполнять агент СБУ.

Под видом медработников в самолет должна была зайти группа спецназа и задержать членов ЧВК «Вагнера».

Операцию не удалось реализовать, пишет УП, поскольку замглавы СБУ Руслан Баранецкий доложил о ней президенту Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрю Ермаку.

«После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию по причине того, что она могла бы сорвать готовящийся обмен пленными. И операцию отложили на несколько дней», — говорится в сообщении.

После этого, якобы произошел «слив» информации в ФСБ РФ. В результате чего «вагнеровцев» задержали белорусские силовики.

Как мы уже рассказывали ранее, Беларусь передала России задержанных членов ЧВК «Вагнер», включая тех, которые участвовали в войне на Донбассе.

Тем временем, в Кремле пытаются выкрутиться из ситуации с задержанием наемников ЧВК «Вагнера» в Беларуси, обвиняя во всем Украину.

Пропагандисты активно продвигают версию о том, что Украина пытается таким образом поссорить Россию со своим союзником.