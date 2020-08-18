Ученых беспокоит обширное и развивающееся явление, называемое Южноатлантической аномалией (ЮАА), которое сравнивают с «вмятиной» в магнитном поле Земли или «выбоиной в космосе». В NASA заявили, что аномалия не влияет на жизнь на Земле, но сказывается на работе космических кораблей (включая Международную космическую станцию).

Подробности сообщает издание «Машины и Механизмы«.

В частности, известно, что из-за пониженной напряженности магнитного поля внутри аномалии технологические системы на борту спутников могут выйти из строя. Также попадание космических кораблей в аномальную зону может стать причиной потери данных.

Магнитное поле является композицией полей из нескольких источников. Основным считается бурлящий океан расплавленного железа во внешнем ядре Земли. Движение этой массы порождает электрические токи, которые создают магнитное поле планеты, но не всегда однородное. Огромный резервуар плотной породы, расположенный примерно на 2900 километров ниже африканского континента, нарушает поле, приводя к резкому ослабляющему эффекту и его наклону.

Ученые до сих пор точно не определили причину аномалии и ее значение. Так, исследование, проведенное гелиофизиком NASA Эшли Грили в 2016 году, показало, что ЮАА медленно движется в северо-западном направлении, и это не просто движение — аномальная область находится в процессе разделения на две части, и в этом году ученые обнаружили, что она разделяется на две отдельные ячейки, каждая из которых представляет собой отдельный центр минимальной магнитной интенсивности внутри большой аномалии.