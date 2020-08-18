На Яблочный Спас погода в Украине будет сильно отличаться в зависимости от региона. Местами ожидаются грозы и шквалы.
Как передает Zavtra, своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.
По ее словам, над западной частью Украины расположится локальный циклон Ingrid, из-за него ожидаются грозовые дожди, при грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра.
При этом на остальной территории Украины будет господствовать антициклон Emil, который удержит сухую погоду.
Ветер 19 августа будет южным и умеренным.
Температура воздуха будет держаться на уровне 27-32 градусов, в западных областях, особенно в Прикарпатье: 21-25 градусов.
В Киеве на Спас будет солнечно и жарко, около 30 градусов.
Ослабление жары и периодические локальные дожди в столице ожидаются 21 августа.
Предварительный прогноз погода на День Независимости — в большинстве областей преимущественно сухо и жарко, 27-32 градуса, только на западе грозовые дожди и свежее: 22-27 градусов.
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На Спаса над західною частиною України розташується локальний циклончик Ingrid і зумовить там грозові дощі, при грозах…
Gepostet von Наталка Діденко am Dienstag, 18. August 2020