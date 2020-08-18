Ветерану АТО, музыканту, а также подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, вручили обвинительный акт.

Об этом сообщил адвокат Антоненко Станислав Кулик, передает УНН.

На вопрос, вручили ли обвинительный акт Антоненко, Кулик ответил: «Вручили».

Волонтер и медик Юлия Кузьменко, которую также подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, тоже вручили обвинительный акт. Об этом сообщил ее адвокат Тарас Беспалый.

Напомним, суд на прошлой неделе опустил Кузьменко из под стражи под круглосуточный домашний арест.

Также, защита ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, опубликовала материалы, открытые стороне обвинения, а также копии его страниц в соцсетях.

Все желающие теперь могут скачать по ссылкам полные копии трех профилей Антоненко в соцсетях – копию профиля Фейсбук Андрея Антоненко за 2016 год; копию профиля Фейсбук Loui Cyfer (псевдоним Антоненко, еще одна страница в Фейсбуке – ред.) и копию профиля RiffMa$ter в Вконтакте.

Как мы рассказыывали ранее, Киевский апелляционный суд отказал в снятии ареста с музыканта и бойца АТО Андрея Антоненко, который подозревается в убийстве Павла Шеремета.

А 13 июля Киевский апелляционный суд разрешил снять с Яны Дугарь электронный браслет. Также ей разрешили передвигаться по Украине. Адвокаты Яны Дугарь заявили, что она и ее защита частично удовлетворены решением суда, однако будут и в дальнейшем доказывать ее непричастность к делу об убийстве Шеремета.