Украинцы смогут купить газ у «Нафтогаза» по тарифу «Годовой» — в государственной компании уверяют, что согласно этому тарифу, цена на голубое топливо будет фиксированной все 12 месяцев – 4,73 грн/куб.м с НДС и без стоимости распределения (доставки).

Об этом сообщает департамент интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины».

Преимущество тарифа — возможность получить необходимый объем газа, который клиент потребляет в течение года, без предоплаты. В компании говорят, что этот тариф поможет прогнозировать свои расходы на газ и не переплачивать за голубое топливо при росте рыночных цен.

Добавим, сейчас украинцам доступен тарифный план «Месячный», по которому цена газа публикуется в начале каждого месяца поставки. В частности, в августе 2020 цена газа по этому тарифу составляет 3,24 грн / куб. м (с НДС, но без стоимости доставки (распределения).

Обозреватель рассчитал, сколько придется платить украинцам по тарифу «Годовой».

Только газовая плита – 46,3 грн за одного человека в месяц (555 грн в год) по нормативу 9,8 кубометра на человека в месяц

Только газовая плита, но нет горячей воды – 86,5 за одного человека в месяц (1297,5 грн в год) по нормативу 18,3 кубометра на человека в месяц

Есть газовая плита и газовая колонка – 111,6 грн за одного человека (1339,2 грн в год) по нормативу 23,6 кубометра на человека в месяц

«Допустим, семья из трех человек без центрального горячего водоснабжения заплатит 259,5 грн в месяц и 3114 грн в год. Дополнительно, стоимость доставки клиенты оплачивают своему оператору ГРМ (облгазу). Важно, что платежки за потребленный газ в рамках годового тарифа будут формироваться онлайн. Платить ежемесячно по условиям годового тарифа необходимо до 15 числа месяца потребления. Уже в сентябре цена тарифа «Годовой» будет пересмотрена, и на следующие 12 месяцев цена газа зафиксируется по новому тарифу. Но для клиентов, которые приобрели газ по августовской цене, в течение года останется неизменной», — говорится в материале.

Подключиться к тарифу можно с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявки.

Если клиент использует расчетный объем газа быстрее, чем за 12 месяцев, он будет оплачивать дополнительный объем потребления по расценкам тарифа «Годовой». Если клиент не использует расчетный объем газа за 12 месяцев, деньги за неиспользованный газ будут возвращены на его абонентский счет.

После окончания действия тарифа «Годовой», клиент автоматически возвращается на тариф «Месячный». Также клиент имеет возможность изменить тариф «Годовой» на тариф «Месячный» один раз в 12 месяцев.

Как сообщалось ранее, в Украине с августа изменились правила поставки газа для населения. Теперь потребители в Украине могут сами выбирать поставщика газа. Это право было доступно еще с 2015 года, однако регулируемая государством цена почти всегда была ниже рыночной.

Нафтогаз Украины установил новую цену на природный газ для бытовых клиентов. В частности, известно, что в августе 2020 года цена на газ установлена на уровне 3,24 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с июлем цена газа выросла на 270 гривен (на 9%).