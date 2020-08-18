В Украине резко возросло количество регионов, в которых нельзя ослаблять карантин из-за ситуации с COVID-19.

Как передает Zavtra, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По состоянию на 18 августа, не готовы к ослаблению карантина: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Как сообщалось ранее, во Львовской области отказались выполнять решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которая поместила Самбор в «красную» эпидемиологическую зону.

В Харькове и Ужгороде ужесточили карантин в связи с ухудшением эпидситуации в городах.