В Юго-Восточной Азии, возможно, обнаружили штамм нового коронавируса D614G — он может оказаться гораздо более заразным, чем SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Bloomberg. При этом издание отмечает, что достоверных подтверждений этой информации пока нет.

Случаи инфицирования штаммом коронавируса D614G, который ранее уже был замечен в других частях мира, зафиксированы в Малайзии и на Филиппинах. В Малайзии подтвердили 45 случаев. Вспышка началась с человека, который вернулся из Индии и нарушил 14-дневную самоизоляцию. Его тест на коронавирус по возвращению в Малайзию был отрицательным.

На Филиппинах обнаружили штамм среди случайных образцов COVID-19 в крупнейшем городе столичного региона. Ученые Филиппин изучают, делает ли мутация вирус более заразным. Есть предположение, что новая мутация может ускорить распространение коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения Филиппин Мария Розарио Верджайр предполагает, что мутация имеет более высокую вероятность передачи или заразности: «Но у нас все еще нет достаточно веских доказательств, чтобы сказать, что это так».

Кроме того, D614G был обнаружен во многих других странах и стал преобладающим вариантом в Европе и США, при этом Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет никаких доказательств того, что этот штамм приводит к более тяжелому заболеванию.

Мутация также была обнаружена во время недавних вспышек в Китае. Но, по словам главы отдела эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бенджамина Коулинга, эпидемиологические данные не свидетельствуют о том, что мутация значительно более заразна, чем другие штаммы.

Его заявление отрицает глава Министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла. В Facebook он написал, что этот штамм может сделать вирус в 10 раз более заразным, но при этом он не сослался на какие-либо исследования.

Отметим, симптомы коронавирусной инфекции (COVID-19) похожи на другие распространенные болезни. Специалисты из Университета Южной Калифорнии рассказали, в какой последовательности проявляются симптомы COVID-19.

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