Константина Шышмакова, члена избиркома на выборах президента Беларуси нашли мертвым.

Об этом пишет издание «Наша Нiва» в своем Telegram-канале. Ранее он отказался подписать итоговый протокол голосования по итогам президентских выборов.

Шышмаков пропал еще 15 августа. В этот день он позвонил жене, сказав, что больше не может работать на нынешнем месте.

«Я здесь работать больше не буду, еду домой».

После этого Константина никто не видел. А спустя три дня его тело было обнаружили в реке Неман.

Как рассказал отец погибшего Андрей Шышмаков, до сих пор не найдена ни машина, ни Константин.

«Все началось именно 9-го числа. Когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень — я не помню его фамилию, называть не буду. Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались. Он звонил жене и об этом рассказывал», — рассказал отец Константина.

Он работал директором Волковысского военно-исторического музея.

Позже стало известно, что Константина скорее всего не носит криминального характера. Обстоятельства его смерти похожи на самоубийство.

Как мы уже рассказывали ранее, в Беларуси подтвердили информацию об еще одной жертве протестов в стране.

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