В Сирии возле города Дейр эз-Зор подорвалась автомобильная колонна с российскими военными. В результате взрыва погиб генерал-майор и еще двое военнослужащих.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. Все погибшие оказались россиянами.

Взрыв произошел на обочине во время возвращения автоколонны после проведения «гуманитарной акции».

«В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Погибшего генерала намерены представить к государственной награде посмертно.

Напомним, трое российских военных были ранены в результате мощного взрыва фугаса в сирийской провинции Идлиб. Взрыв произошел во время следования колонны вооруженных сил РФ и Турции.

Как мы рассказывали ранее, некоторые эксперты утверждают, что Россия использует боевых дельфинов из Крыма для своих интересов в Сирии.