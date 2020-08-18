В США за последние несколько месяцев зафиксирован уже второй случай заражение человека чумой.

На этот раз чуму выявили в штате Калифорния (последний раз эту болезнь там фиксировали в 2015 году) сообщает Los Angeles Time.

После укуса блохи (вероятно) заразился житель округа Эльдорадо. В этом районе с 2016 по 2019 год были обнаружены 20 грызунов-носителей бацилл чумы.

Последние случаи инфицирования чумой были зафиксированы в Калифорнии у двух жителей округа Лос-Анджелес. Вероятно, они были заражены во время посещения Йосемитского национального парка на границе со штатом Невада. Оба пациента выздоровели.

Центр по контролю над заболеваниями сообщает, что с начала прошлого века в США зарегистрировали около 1000 случаев заболевания чумой.

В июле сообщалось о том, что в штате Колорадо впервые за 5 лет зафиксировали случай чумы у человека. У американца была септическая чума, заразился он от инфицированной белки. Отметим, септическая чума — чрезвычайно опасная инфекционная болезнь. В средние века уровень смертности составлял 99−100%. В этом случае все обошлось, поскольку лечение начали своевременно, пациент выздоровел.

Тем временем в Монголии бубонная чума стала причиной смерти 15-летнего подростка.