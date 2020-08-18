Государственная служба статистики опубликовала данные о демографической ситуации в Украине за первые шесть месяцев 2020 года.

Как выяснилось, естественная смертьность населения остается ниже, чем за аналогичный период 2019 года, передает Госстат.

С начала года в Украине умерло 287 010 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 320 человек.

За аналогичный период 2019 года умерло 304 330 человек.

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 139 134 человек (в прошлом году — 149 549), миграционный прирост составил 7 598 человек (в прошлом году — 11 643).

Отметим, согласно официальной оценке, численность наличного населения в Украине на 1 июля 2020 года составляла 41 762 138 человек.

С начала 2020 года население Украины сократилось на 140 278 человек, в том числе за июнь — на 23 620 человек.

Ранее, Госстат опубликовал официальные данные о количестве умерших от коронавируса с начала года.

А Билл Гейтс заявил, что человечеству удастся выбраться из пандемии COVID-19 до конца 2021 года.