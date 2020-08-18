Повышение размера минимальной заработной платы в Украине в сентябре этого года с 4 723 до 5 000 гривен приведет к росту налогов для физических лиц — предпринимателей.

Об этом пишет Апостроф.

По информации издания, повышение минимальной зарплаты приводит к пропорциональному росту налоговых отчислений. В частности, плательщики единого налога второй группы (могут нанимать сотрудников) должны платить 20% от «минималки» налога и 22% – ЕСВ.

Таким образом, выплаты с 1 сентября вырастут до 1000 и 1100 гривен. Сейчас эти суммы составляют 944 и 1039 гривен соответственно.

По подсчетам Минфина, повышение минималки позволит дополнительно получить 1,2 млрд грн подоходного налога в местный и государственный бюджеты.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский обратился к председателю ВР Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента, и призвал народных депутатов поддержать его законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы. Сам Зеленский отмечал, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен — это только первый этап повышения.

Глава НБУ Кирилл Шевченко говорит, что повышение минимальной зарплаты в Украине не окажет существенного эффекта на рост цен, в сравнении с периодом 2017 года.