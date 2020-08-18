В городской клинической больнице им. Лучанского в Херсоне произошла вспышка коронавирусной инфекции — пострадавших десятки.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации, передает Zavtra.

На сегодняшний день в больнице выявлено 30 случаев COVID-19.

Губернатор области Юрий Гусев попросил завершить служебное расследование инцидента до конца недели.

«У меня просьба ускорить расследование и сделать выводы из этого события, чтобы в будущем исключить подобные ситуации в других учреждениях. Поэтому жду предложений по результатам этого расследования до конца недели», — сказал Гусев.

В настояще время коронавирусную инфекцию в больнице подтвердили у:

18 медицинских работников;

1 работник больницы, который не является медработником;

5 пациентов, находящихся в больнице на лечении;

6 человек, которые контактировали с инфицированными.

10 человек из перечисленных лиц находятся в областной инфекционной больнице, среди них 8 медиков. Трое больных с подтвержденным диагнозом уже умерли, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Как мы уже рассказывали, в Юго-Восточной Азии, возможно, обнаружили штамм нового коронавируса D614G — он может оказаться гораздо более заразным, чем SARS-CoV-2.

Также выяснилось, что люди с подтвержденными психиатрическими диагнозами более подвержены коронавирусной инфекции (COVID-19).