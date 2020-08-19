Демократическая партия США утвердила своим кандидатом на президентских выборах Джозефа Байдена.

Как передает Zavtra, решение приняли на общенациональном съезде в Милуоки. В этот раз голосование провели в виртуальном формате из-за пандемии COVID-19.

Отметим, представители делегаций американских штатов и заморских территорий выбирали между Байденом и Берни Сандерсом (сенатор от штата Вермонт). Сандерс был основным соперником Байдена во внутрипартийной борьбе, но в апреле вышел из гонки.

В ходе голосования Байден получил более 3 550 голосов, Сандерс – свыше 1 150.

«Благодарю вас всех от всего сердца. Это очень важно для меня и моей семьи. Увидимся в четверг», — заявил Байден. В четверг, отметим, ожидается, что Байден выступит с официальной речью.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Конкурентом Джо Байдена будет Дональд Трампо (Республиканская партия).

Между тем сам Трамп считает своим главным конкурентом на выборах президента не Джо Байден, а СМИ.

Трамп также считает, что Россия не заинтересована в его переизбрании.