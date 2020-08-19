Задержанный снайпер «ЛНР» рассказал, что боевики сформировали заградительные отряды, которые должны были убивать «предателей» среди своих.

Об этом рассказал сам задержаннй украинскими властями боевик, передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Экс-террорист рассказал, что поступил на службу к боевикам в июне 2014 года на должность снайпера. Он проходил подготовку под Ростовом, а тренировали боевиков российским оружием.

«Потом меня отправили на КПП «Михайловка – Марьевка» для проверки паспортов. Потом нас стали отправлять строить блиндажи. А потом нас хотели отправить в заградотряды. Если кто-то из наших будет сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать», — отметил мужчина.

По его словам, они с товарищем не хотели выполнять такие приказы и решили сдаться по программе «Вернись домой живым». Они отправились район населенного пункта Золотое-5 и разделились.

Мужчина дошел до блокпоста и сумел сдаться, а его товарища застрелил их же снайпер из заградотряда.

Как мы рассказывали ранее, боевики на Донбассе начали использовать перемирие для укрепления и усиления своих боевых позиций.

А также, троих итальянцев в Италии приговорили к заключению за участие в незаконных вооруженных формированиях Донбасса на стороне боевиков.