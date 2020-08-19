Кабинет министров Украины утвердил план празднования 29-й годовщины Независимости, которая будет отмечаться 24 августа 2020года.

Соответствующее решение было принято на заседании 19 августа, передает Zavtra.

В этом году главные празднования будут проходить не на Крещатике и Майдане Незалежности, а на Михайловской и Софийской площадях. Также в связи с карантинными ограничениями обязательным условием при проведении мероприятий будет соблюдение противоэпидемических требований и норм.

Какие мероприятия будут в Киеве на День Независимости:

С 20 августа по 4 сентября в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость» будет работать фотовыставка ко Дню Независимости Украины «Украина моя».

С 20 по 25 августа в Национальном заповеднике «София Киевская» будет проходить Международный мультидисциплинарный некоммерческий и социально направленный фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.

23 августа в парке имени Тараса Шевченко проведут творческий фестиваль «С Украиной в сердце».

24 августа пройдет видеоэкскурс «Украина, ты нужна мне» в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей г. Киева.

24 августа также будет проходить парусная регата «День Независимости» – соревнование среди крейсерско-гоночных яхт.

Уже открылась и продлится до 30 августа выставка «Украина: путь в будущее» в Городской специализированной молодежной библиотеке «Молодая гвардия».

С 21 августа по 20 ноября на Майдане Незалежности пройдет длительный выставочный проект ко Дню Героев Небесной Сотни «Век несокрушимых».

23 августа у здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36) и в районах города состоятся торжественные церемонии поднятия государственного флага Украины.

24 августа проведут молебны за Украину и украинский народ. В районах города в этот день возложат цветы к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников АТО.

Ранее мы рассказывали, когда и сколько будут отдыхать украинцы на день Независимости.

А также, на День независимости Украины в 2020 году в Киеве планируется проведение шествия ветеранов войны на Донбассе.