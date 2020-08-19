Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась регистрировать на отбор на детское «Евровидении-2020» 12-летнего волынского школьника Максима Ткачука. Официальная причина — ребенок был участником конкурса, которая организовывала Россия, одновременно с этим в самой РФ распространяют информацию о том, что таким образом мальчику отомстили за исполнение песни «Смуглянка» на русском языке.

Об этом говорится в материале hromadske.

Известно, что Максим Ткачук принимал участие в конкурсе «Stars of the Albion». Он проходил в Лондоне, но организовывала его Россия. В НСТУ считают, что подросток стал инструментом в гибридной войне — в регистрации на национальный отбор ему отказали, предложив при этом оказать помощь в записи дебютного альбома.

На историю отреагировал член правления Национальной общественной телерадиокомпании Ярослав Лодыгин. Он в Facebook написал, что ему жаль талантливого подростка, который невольно попал в скандал. От имени Суспильного он предложил Максиму записать свой дебютный альбом в сотрудничестве с творческими коллективами «Симфонический оркестр» и «Хор Украинского радио» на базе «Дома звукозаписи», где делали свои записи все крупнейшие украинские звезды разных времен — от Софии Ротару до Океана Эльзы.

Друзі,хочу поділитися своїм баченням щодо ситуації навколо Максима Ткачука, заявку якого на участь у Дитячому… Gepostet von Yaroslav Lodygin am Dienstag, 18. August 2020

Добавим, бабушка Максима Лариса Ткачук (его опекун) предположила, что его не допустили к Евровидению из-за того, что парень пел на концерте в Лондоне песню «Смуглянка» на русском языке. Женщина говорит, они не знали, что конкурс в Лондоне организовывала Россия: «Организовывала Россия. Но мы об этом не знали. Он ездил в Лондон. Кто его организовывал я до сих пор не знаю. Он ехал из Украины, его Россия направила в Лондон».

Отметим, 12-летний Максим в феврале — марте 2020 года участвовал в мероприятии «Stars of the Albion» в Лондоне. Он проходил в помещении и при поддержке «Русский дом | Представительство Россотрудничества в Лондоне» («Россотрудничество» — орган исполнительной власти Российской Федерации). В НСТУ утверждают, что Максим нарушил правила отбора, а именно пункт 3.4 подпункта (участник Нацотбора не может выступать или планировать это сделать на любых публичных и/или частных мероприятиях, организованных представителями власти страны-агрессора).

В России сейчас активно продвигают информацию о том, что ребенка наказали после того, как он исполнил «Смуглянку» на русском языке.