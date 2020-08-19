Тяжелое течение COVID-19 может в дальнейшем стать причиной аутоиммунного заболевания, которое приводит к ослаблению мышц.

К такому выводу пришли медики больницы Гарибальди в Италии, сообщает Mail Online.

Врачи описали три случая, когда пациенты заболели миастенией именно после перенесенного COVID-19, до этого в их анамнезе не было неврологических расстройств. У людей начали проявляться такие симптомы, как опущенные веки и проблемы с глотанием, примерно через неделю после заболевания COVID-19.

Как отметили исследователи, в некоторых случаях коронавирус, кажется, обманом заставляет организм атаковать мозг, вынуждая иммунную систему производить так называемые аутоантитела (иммунные белки, которые ошибочно нацелены и атакуют собственные ткани или органы человека).

Миастения возникает, когда аутоантитела атакуют нервные соединения с мышцами, а скелетные мышцы, отвечающие за дыхание и движущиеся части тела, становятся слабыми. Признаки заболевания включают затруднения при разговоре, трудности с поднятием тяжелых предметов, опущенные веки и затруднения при дыхании или глотании.

Патология неизлечима. Ее «лечат», управляя симптомами (принимают кортикостероиды для подавления иммунной системы).

Всем заболевшим было больше 60 лет. Первым пациентом был 64-летний мужчина, у которого в течение четырех дней поднималась температура до 39 градусов. Через пять дней после начала лихорадки у него появилось двоение в глазах и мышечная усталость. Вскоре он дал положительный результат на COVID-19. Вторым пациентом был 68-летний мужчина, у которого в течение семи дней поднималась температура до 38,8 градусов. На седьмой день у него появились те же симптомы, что и у первого пациента. Третьим пациентом была 71-летняя женщина, у которой был кашель и температура до 38,6 градусов в течение шести дней. Через пять дней после появления симптомов у нее появились опущенные веки, двоение в глазах и тихая речь.

Как сообщалось ранее, ученые считают, что температура тела 35,5°C и ниже при первоначальном обращении за помощью при коронавирусе может служить фактором тяжелого течения заболевания. Такие пациенты умирают в 44% случаев. Более того, температура тела выше 40°C во время развития болезни также свидетельствует о фатальном развитии процесса — уровень смертности в таких случаях составляет 42%.

Напомним, коронавирус в Украине 18 августа установил сразу несколько антирекордов — по количеству заболевших и по числу госпитализированных. Напомним, накануне диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 1967 случаях. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 121 ребенка и 105 медработников. При этом 463 украинца находились уже в том состоянии, которое требует госпитализации.