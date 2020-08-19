Первый президент Украины, глава ее делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук дал интервью российским пропагандистам — «RT на русском».

В частности, Кравчук рассказал об условиях возвращения к мирной жизни на оккупированных Россией территориях, пишет Обозреватель.

По его мнению, стороны «должны вносить предложения, которые являются реальными и отвечают украинской Конституции и законодательству».

«Надо продумать практические шаги. Надо, чтобы люди, живущие в районах, которые не контролируются украинской властью, почувствовали, что наши предложения касаются их непосредственной жизни», – заявил Кравчук.

Одним из них он назвал то, что Украине стоит рассмотреть предложение о свободной экономической зоне не только в неподконтрольных районах, а и в целом в Донецкой и Луганской областях. Первый президент напомнил, что в 1993 году вносил такое предложение, тогда же были пилотные решения о введении экономической зоны в этих областях:

«Предложив свободную экономическую зону, мы сразу включим людей в работу, инвестиции, начнется непосредственное участие власти, общественных организаций. Все, кто работают в этой экономической свободной зоне, почувствуют необходимость своего участия. Потому что от этого зависит их жизнь. Но самое главное – они увидят, что жизнь начнет меняться, прекратятся общие разговоры о том, кто и что подписывал или нет».

Он также заявил, что у него «пока не было» возможности обсудить эти шаги напрямую с так называемой властью «Л/ДНР».

«Пока это наши предложения, они возникли буквально несколько дней назад. Но очень много людей хотят включиться в эту работу на общественных началах, по велению души и сердца. Мы надеемся, что такая волна инициатив, интересов, решение реальных потребностей людей, а не общие разговоры, – смогут дать результат. Если, конечно, будем идти навстречу друг другу», – подытожил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что в Верховной Раде нет голосов для изменения Конституции Украины, как хочет Россия по Минским договоренностям в редакции 2015 года.

Ранее глава делегации ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук выступил против проведения выборов на Донбассе, пока Владимир Путин находится у власти.