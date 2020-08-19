Президент Беларуси Александр Лукашенко решил официально уведомить лидеров ЕС и Украины о ситуации в стране.

Как сообщает белорусское издание БелТА, он отдал соответствующее распоряжение МИДу Беларуси.

По словам Лукашенко, европейских лидеров якобы необходимо предупредить об ответственности за «разжигание» беспорядков в стране.

«Им просто нужно рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — заявил он.

Напомним, сегодня Лукашенко провел третий за последнюю неделю телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого передал послание немецкому канцлеру Ангеле Меркель.

Как мы уже рассказывали ранее, Александр Лукашенко наградил силовиков, причастных к силовому разгону мирных демонстрантов в Минске.

В то же время, действующий президент Беларуси, обвинил оппозицию в захвате власти в республике.