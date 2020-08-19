Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченкова премьер-министром с последующим согласованием его назначения Палатой представителей Национального собрания.
Об этом сообщила пресс-служба президента, передает «Интерфакс-Запад».
Соответствующий указ Лукашенко подписал 19 августа. Еще одним указом он назначил членов правительства.
В то же время, все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.
Ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что действующее правительство сложило полномочия перед избранным президентом.
А в ЦВК Беларуси заявили, что инаугурация президента Александра Лукашенко, который якоб набрал 80,1% голосов на прошедших выборах, состоится в течение двух месяцев.
Точная дата в настоящее время неизвестна.
Ранее, Александр Лукашенко обвинил оппозицию в захвате власти в республике.
Также, Лукашенко также поручил главе МВД не допускать «беспорядков» в стране, особенно в Минске.
Отдельно он высказался по поводу бастующих сотрудников государственных каналов — Лукашенко требует, чтобы у них не было возможности вернуться на работу.