Проведению местных выборов пока не угрожает ни карантин, ни эпидемия. Но сейчас вся работа идет по медийному и рекламному направлению, больших агитационных мероприятий пока нет, дальнейшая ситуация зависит от эпидемической ситуации осенью.

Об в интервью РБК-Украина сообщил политтехнолог Сергей Гайдай.

«Скорее всего, придется приспосабливаться к карантину. Будет меньше или совсем не будет массовых мероприятий. На «сетки» это повлияет меньше. С ними будет другая проблема: денег сейчас будет меньше вследствие экономического кризиса. Хотя в 2015 году тоже был экономический кризис», — рассказал в интервью изданию еще один политолог Владимир Фесенко.

А вот их коллега Константин Бондаренко считает, если власть увидит, что она рискует проиграть выборы, то может ввести чрезвычайное положение и перенести выборы на неопределенный срок.

Фесенко также добавил, что для президента и правящей партии откладывать дату выборов не очень выгодно, поскольку к тому времени их рейтинги могут снизиться.

Тем временем в Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов. Накануне кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое обращение, на этот раз к Европейскому совету. В нем она призвала Европу не признавать результаты выборов президента Беларуси, которые прошли 9 августа 2020, поскольку они не были ни честными, ни прозрачными.

Одновременно с этим Александр Лукашенко уже обвинил оппозицию в захвате власти в республике. Он назвал представителей оппозиции «нацистами» и пригрозил «остудить некоторые горячие головы».

Накануне президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел со своего поста, а также распустил парламент. Произошло это после того, как сам он и премьер-министр страны Бубу Сиссе были арестованы во вторник мятежными военными.