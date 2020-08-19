Представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группы позитивно оценил участие Леонида Кравчука в переговорах.

Об этом представитель ОРДЛО в ТКГ Сергей Гармаш написал в своем Facebook.

По его словам, «дебют» первого президента Украины в роди главы украинской делегации в ТКГ оказался очень удачным, поскольку его решения якобы могут усложнить возможность срыва встречи советников нормандской встречи со стороны России.

Ранее российская сторона уже заблокировала переговоры, требуя отмены одного из постановлений Верховной рады.

«Он пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы… Ничего конкретного, но теперь россиянам будет сложно сорвать встречу советников Н-4, на которую так не хочется ехать Козаку после его знаменитого письма, где он заявил, что больше не будет принимать «в этом» участие. По крайней мере Запад это поймет однозначно не в пользу РФ», — написал Гармаш.

Напомним, заседание Трехсторонней контактной группы проходит сегодня, 19 августа.

Как мы уже рассказывали ранее, на оккупированном Донбассе в городе Славянск было обнаружено захоронение с неопознанными телами при расследовании гибели граждан в 2014 году в результате вооруженного конфликта.

Тем временем, глава делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук дал интервью российским пропагандистам — «RT на русском».